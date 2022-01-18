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Madagaskar'da seller 10 can aldı

Madagaskar'da seller 10 can aldı
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlerde, başkentte dün başlayan aşırı yağışların neden olduğu seller yüzünden çöken binalarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Antananarivo'da şimdiye kadar 500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 20 ilçenin de "kırmızı alarm" bölgesi ilan edildiği kaydedildi.

Sağanağın ülkenin kuzey ve doğusunda hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Hint Okyanusu'nda yer alan ve tropikal iklime sahip ada ülkesi Madagaskar'da Ocak 2020'de kaydedilen aşırı yağışların eden olduğu sellerde 26 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

Antananarivo, Madagaskar, Güncel, Haber

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