Madagaskar'da sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti

28.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:02

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'ın kuzeybatısında etkili yağışların yol açtığı sellerde 32 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Marovoay şehrinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 10 kişi kayboldu, yaklaşık 16 bin kişi yerinden oldu.

Selde 32 kişi de hayatını kaybetti.

Madagaskar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, selzedelere insani yardım göndermeye başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA