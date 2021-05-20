Madagaskar'da kuraklık nedeniyle 1 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
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Madagaskar'da kuraklık nedeniyle 1 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Madagaskar'da kuraklık nedeniyle 1 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da 3 yıldır devam eden kuraklık nedeniyle 1 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da 3 yıldır devam eden kuraklık nedeniyle 1 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne göre, ülkenin özellikle güneyinde kuraklığa bağlı kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle 1 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya.

Bölge sakinlerinden Mozambikli Danis Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklığın özellikle çocukları olumsuz etkilediğini ve yetersiz beslenme kaynaklı pek çok hastalığın tespit edildiğini aktardı.

Hüseyin, "Madagaskar'ın güneyinde 3 yıldır devam eden kuraklık, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla yaşayan insanları olumsuz etkiledi." dedi.

Bölgede yaşayan insanların hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Hüseyin, bölgeye acil yardım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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