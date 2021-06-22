Madagaskar'da gösteri düzenleyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı
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Madagaskar'da gösteri düzenleyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı

Madagaskar'da gösteri düzenleyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Madagaskar'da gösteri düzenleyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında çıkar arbedede 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 21 güvenlik görevlisi yaralandı.

Madagaskar'da gösteri düzenleyen öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında çıkar arbedede 1 öğrenci yaşamını yitirdi, 21 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ülkenin güneyinde yer alan Toliara bölgesinde burslarının ödenmemesini protesto eden öğrenciler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Olayda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 21 güvenlik görevlisi yaralandı.

Güvenlik güçleri, 21 öğrenciyi gözaltına aldı.

Toliara'daki üniversite öğrencileri, Kovid 19 nedeniyle derslere ara verilmesi ve öğrenci listesinin güncellenmemesi nedeniyle burs ödemelerinin gecikmesini 15 gündür protesto ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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