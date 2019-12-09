Madagaskar'da "Belna" kasırgası nedeniyle kırmızı alarm verildi

09.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:48

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da etkili olan "Belna" kasırgası nedeniyle bölgede kırmızı alarm verildi.

Madagaskar Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mayotte Adası'nda etkili olan kasırga nedeniyle kırmızı alarm verildiği duyuruldu.

Mayotte Valisi Jean-Francois Colombet, bölgede kasırganın hızla ilerlediğini ve güney bölgesinde sapmaya başladığını belirtti.

Kasırga nedeniyle bölge sakinlerine evlerinde kalmaları ve hiçbir koşulda dışarı çıkmamaları uyarısında bulunduklarına işaret eden Colombet, havaalanının kapatıldığını ve iş yerlerinin tatil edildiğini kaydetti.

Colombet, bölgedeki okullarda eğitime ara verildiğini, okulların acil barınak olarak kullanılacağını söyledi.

Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgedeki balıkçılara denize çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA