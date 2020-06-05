Madagaskar'da 14,5 milyon liralık lolilop sipariş planı Eğitim Bakanını görevinden etti Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, Eğitim Bakanı Rijasoa Josoa Andriamanana, öğrenciler için 8 milyar Madagaskar ariarisi (yaklaşık 14,47 milyon Türk lirası) tutarında lolilop satın alma planları nedeniyle görevinden alındı.

Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, Eğitim Bakanı Rijasoa Josoa Andriamanana, öğrenciler için 8 milyar Madagaskar ariarisi (yaklaşık 14,47 milyon Türk lirası) tutarında lolilop satın alma planları nedeniyle görevinden alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Andriamanana, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve okullarda ücretsiz dağıtılan "Covid Organics (CVO)" adlı bitkisel karışımın öğrencilerin ağzında bıraktığı acı tadı gidermek için her bir öğrenciye 3 tane düşecek şekilde 8 milyar ariari tutarında lolilop satın almayı planladı.

Geçen hafta ortaya çıkan plan Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın itirazıyla iptal edilirken, Andriamanana dün görevden alındı.

Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Elia Beatrice Assoumacou, geçici olarak eğitim bakanlığı görevini sürdürecek.

Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'yü, ilaca Afrika kaynaklı olduğu için şüpheci yaklaştığı, Avrupa'da geliştirilmiş olsaydı bu kadar şüpheci yaklaşmayacağı yönünde eleştirmişti.

Ülkede, şu ana kadar 975 Kovid-19 vakası tespit edilirken, bunlardan 7'si hayatını kaybetti, 201'i iyileşti.

Kaynak: AA