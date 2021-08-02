Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina'ya suikast girişimiyle ilgili 14 kişinin sorgusu sürüyor

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya suikast hazırlığıyla ilgili bugüne kadar gözaltına alınan 21 kişiden 14'ünün sorgusu devam ediyor.

Madagaskar'da Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'ya suikast hazırlığıyla ilgili bugüne kadar gözaltına alınan 21 kişiden 14'ünün sorgusu devam ediyor.

Antananarivo Başsavcısı Berthine Razafiarivony, suikast girişimiyle ilgili soruşturmaya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Razafiarivony, bugüne kadar 12'si asker 21 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını, askerler arasında general, komutan ve jandarmanın bulunduğunu söyledi.

Hala 14 kişinin sorgusuna devam edildiğini kaydeden Razafiarivony, isim belirtmese de suikast planının beyninin de belirlendiğini vurguladı.

Razafiarivony, hala sorgusu süren Fransa-Madagaskar vatandaşı emekli askerin bilgisayarında "Apollo 21 Projesi Bütçesi" başlıklı bir belge tespit edildiğini dile getirdi.

Apollo 21'in, aralarında Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın da bulunduğu 5 devlet görevlisini "ortadan kaldırmayı" hedeflediğinin altını çizen Razafiarivony, bunun sadece suikast planı olmadığını, yönetime el konulmasının da amaçlandığını vurguladı.

Soruşturmanın hala sürdüğünü kaydeden Razafiarivony, şüphelilerin masumiyet karinesinin ihlal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Suikast planı için Madagascar Oil'den 10 milyon avro istenmiş

Suikast girişimiyle ilgili ilk kez 20 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 2 emekli Fransız askerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Emekli Fransız askerlerden Paul Rafanoharana'nın aynı zamanda Madagaskar vatandaşı olduğu ve gözaltına alınan askerlerle ilişkisi ortaya çıkmıştı.

Madagaskar basınına göre, suikast planının beyni olan Rafanoharana'nın, suikast planı için Madagascar Oil Genel Direktörü ABD'li Russel Kelly'den 10 milyon avro istediği tespit edilmişti.

Rafanoharana'nın evinde 4 valize yerleştirilmiş 225 bin avro ve çok sayıda silah ele geçirilmişti.

Haiti Cumhurbaşkanı Moise suikastıyla benzer noktalar

Ele geçirilen belgelere göre, suikast hazırlığı, Madagaskarlı üst düzey askerler tarafından görevlendirilen, Afrika'da istikrarı bozmaya yönelik askeri eylemlere aşina 15 kişilik bir komando grubunun ülkeye gelmesiyle başlayacaktı.

Kamuoyunda yapılan yorumlarda, olayın planlanma şeklinin, şaşırtıcı şekilde 7 Temmuz'da öldürülen Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikastına benzediğine işaret edilmişti.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 26 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı ve Cumhurbaşkanı Rajoelina'nın sağ kolu Richard Ravalomanana'ya yapılması planlanan suikast girişiminin engellendiği de duyurulmuştu.

Emekli Fransız askerlerin adı ilk kez geçiyor

Madagaskar'da 2009'da yapılan askeri darbe sırasında muhalefet lideri olan 47 yaşındaki Rajoelina, 2014'e kadar sivil geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Rajoelina, Aralık 2018'deki seçimden zaferle çıkarak 2019'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu.

Eski Fransız sömürgesi olan, Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Madagaskar, bağımsızlığını kazandığı 1960'dan bu yana siyasi istikrarsızlık ve darbeler yaşasa da ilk kez emekli Fransız askerlerin ismi böyle bir olayda geçiyor.

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'da 26 bin Fransız vatandaşı yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan