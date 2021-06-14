Madagaskar, açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı oluşturdu

Madagaskar hükümeti, ülkedeki açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı hazırladı.

Madagaskar hükümeti, ülkedeki açlık ve kuraklığa karşı acil durum planı hazırladı.

Ülkenin güneyindeki Taolagnaro bölgesinde hafta sonu açlık ve kuraklığa çözüm bulmak amacıyla düzenlenen bölgesel konferansa, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ve Başbakan Christian Ntsay'in yanı sıra ile çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Başta açlık sorunu olmak üzere birçok sıkıntıyla karşı karşıya olan ülkenin güney bölgesindeki sorunları çözmek hedefiyle gerçekleştirilen konferansta katılımcılar acil durum planını kabul etti.

Buna göre, içme suyu için Efaho Nehri'nden Ambovombe bölgesine kadar boru hattı döşenecek. Açlık sorunu içinse ihtiyaç duyulan bölgelerde beslenme ve tıbbi rehabilitasyon merkezleri kurulacak.

Ülkenin güneyinde kuraklığa bağlı kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle 1 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya bulunuyor. Kuraklık, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla geçinenleri olumsuz etkiledi.

Bölge sakinleri, kuraklığın özellikle çocukları olumsuz etkilediğini ve yetersiz beslenme kaynaklı pek çok hastalığın görüldüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım