MAD Lions yeni CS:GO kadrosunu duyurdu!

İspanyol organizasyonu MAD Lions, uluslarası CS:GO arenasında mücadele edecek kadrosunda yer alacak beş genç oyuncuyla anlaşmaya vardı. CS:GO için temelden bir kadro hazırlamaya çalışan espor organizasyonu büyük beğeni topladı.

MAD Lions, yetenekli beş genç oyuncunun transferini açıkladıktan sonra, profesyonel sahneye dönmeye hazırlandıklarını vurguladı. Kadroda yeni transferlerden en dikkat çekici iki isim şu şekilde; eski Secret üyesi 21 yaşındaki Pole Filip "tudsoN" Tudev ve kısa süre önce dünyanın en iyi CS:GO oyuncusu olarak gösterilen Aleksandr "s1mple" Kostyliev'ın izlenmesi gerektiğini söylediği 19 yaşındaki Ukraynalı oyuncu Volodymyr "Woro2k Veletniuk.

"BU ÇAYLAKLARA BİR ŞANS VERDİĞİMİZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Takım sorumlusu Petersen HLTV'e verdiği röportajda şunları söyledi;

"Bu çaylaklara bir şans vereceğimiz için heyecanlıyız. Ne yapabileceklerini görmeye ve göstermeye hevesliler. Henüz dizilimimizle işimiz bitmedi ve büyük olasılıkla dizilime başka bir oyuncu ekleyeceğiz. Oyuncuların arkasındaki koçluk kadrosuyla, kesinlikle harika bir şey yapıyoruz. Zaman alacak ama uzun vadede buradayız."

MAD LIONS YENİ CS:GO KADROSU

· Denmark Thomas "?TMB?" Bundsbæk

· Poland Filip "tudsoN?" Tudev

· Ukraine Volodymyr "Woro2k?" Veletniuk

· Latvia Kristers "keen" Darznieks

· Lithuania Justinas "jL" Lekavicius

· Spain Pere "sausol" Solsona Saumell

· Poland Jakub "kuben" Gurczynski (koç)

· Spain Jonathan "MusambaN1" Torrent (asistan koç)