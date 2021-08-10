Mad Lions, emekli profesyonel oyuncu Vizicsacsi'yi koç ekibine dahil etti!
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Mad Lions, emekli profesyonel oyuncu Vizicsacsi'yi koç ekibine dahil etti!

Mad Lions, emekli profesyonel oyuncu Vizicsacsi'yi koç ekibine dahil etti!
Playerbros - Haberler | Gamegar

League of Legends'ın önemli espor takımlarından Mad Lions, 28 yaşındaki emeli profesyonel oyuncu Vizicsacsi'yi üst koridor pozisyon koçu olarak transfer etti.

Temsilcimiz Armut'un takımı Mad Lions, eski üst koridor oyuncusu Vizicsacsi'yi pozisyon koçu olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Armut ile fotoğrafını paylaşarak; " Play-off'larda üst koridor pozisyon koçu olarak MAD kadrosuna katılmaktan gurur duyuyorum. Armut ile birlikte çalışmak çok zevkli olacak." ifadelerine yer veren 28 yaşındaki veteran isim, yaklaşık iki yıllık aranın ardından espor organizasyonlarına geri döndü.

AVRUPA LİGİNİ YAKINDAN TANIYAN BİR İSİM

2019 yılının Aralık ayında Splyce macerasının ardından emekli olduğunu açıklayan Vizicsacsi'yi daha öncesinde ve Unicorns of Love takımlarında seyretmiştik. Splyce döneminde takım arkadaşları Xerxe, Humanoid ve Kobbe gibi tanıdık isimlerle LEC Bölgesel Finalleri'ni ikinci sırada bitirerek Worlds 2019'a elemelerden katılmış, ardından SKT'ye 3-1 elenmişti.

Unicorns of Love takımının LEC'de mücadele ettiği zamanlarda yaklaşık 3 yıl (2014-2017) Hylissang ile birlikte yükselen tecrübeli oyuncu 2018 yılını Upset'in önderliğindeki Schalke bünyesinde geçirmişti. Avrupa ligindeki birçok tanıdık isimle aynı ekipte forma giyen Vizicsacsi, elde ettiği tecrübeleri temsilcimiz Armut'a aktarmaya çalışacak. Mad Lions, LEC 2021 Yaz Mevsimi kazananlar grubu ilk turunda 14 Ağustos Cumartesi günü G2 karşısına çıkacak.

Kaynak: Playerbros

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