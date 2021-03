MAD Lions 2021 CS: GO kadrosunu tanıttı

MAD Lions (MADLions_CSEN) 2021'de mücadele edecek CS: GO kadrosunu duyurdu!

MAD Lions 2021 yılında boy gösterecek olan CS: GO kadrosunu açıkladı. İspanya merkezli espor organizasyonunun CS: GO kadrosu genç oyunculardan oluşuyor. Kadronun duyurulmasıyla birlikte kulüp profesyonel CS: GO arenasına dönüş yapmış oldu.

Organizasyonun yapılan paylaşımda bir video eşliğinde yeni oyuncular tanıtıldı. Paylaşımdaki videoda oyuncular ve oyuncuların tanıtımının bulunduğu kısa klipler bulunuyor.

Kadroda iki isim oldukça dikkat çekiyor. Birincisi eski Team Secret oyuncusu olan Filip 'tudsoN?' Tudev. İkinci olarak dikkat çeken isim ise 's1mple' tarafından övgü almış Volodymyr 'Woro2k?' Veletniuk.

MAD Lions 2021 CS: GO Kadrosu

Thomas '?TMB?' Bundsbæk

Filip 'tudsoN?' Tudev

Volodymyr 'Woro2k?' Veletniuk

Kristers 'keen?' Darznieks

Justinas '?jL' Lekavicius

Pere 'sausol' Solsona Saumell (Yedek)

Jakub '?kuben?' Gurczynski (Koç)

Jonathan '?MusambaN1?' Torrent (Asistan Koç)

MAD Lions profesyonel anlamda son CS: GO maçına 4 Aralık 2020 tarihinde MIBR takımına karşı çıkmıştı. Yeni kadro ise ilk maçına ise 27 Mart Cumartesi günü Nordic Masters Spring 2021- BLAST Premier Qualifier turnuvasında ENCE takımına karşı çıkacak.

Kaynak: Playerbros