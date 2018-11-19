3 Gün Boyunca "Kalbim Ağrıyor" Diyen Futbolcu, Maçta Hayatını Kaybetti

Zonguldak 1. Amatör Lig Ereğli Grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un 28 yaşındaki futbolcusu Miraç Bekdaş, Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Eleşlerspor ile Gülüç Belediyepor, Alaplı İlçe Stadı'nda saat 14:00'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyeporlu futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Miraç Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Miraç Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

ETRAFINA GÖĞSÜNÜN AĞRISINI SÖYLEMİŞ

3 yıl önce evlenen ve 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş'ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi.

Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Miraç Bekdaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.