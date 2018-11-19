3 Gün Boyunca "Kalbim Ağrıyor" Diyen Futbolcu, Maçta Hayatını Kaybetti
Zonguldak Amatör Ligde Gülüç Belediyespor'un 28 yaşındaki futbolcusu Miraç Bekdaş, Eleşlerspor ile oynanan maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Zonguldak 1. Amatör Lig Ereğli Grubu takımlarından Gülüç Belediyespor'un 28 yaşındaki futbolcusu Miraç Bekdaş, Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Eleşlerspor ile Gülüç Belediyepor, Alaplı İlçe Stadı'nda saat 14:00'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyeporlu futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI
Miraç Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Miraç Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.
ETRAFINA GÖĞSÜNÜN AĞRISINI SÖYLEMİŞ
3 yıl önce evlenen ve 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş'ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi.
Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Miraç Bekdaş'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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hastanede dr bir şeyin yok diyerek ağrı kesici yazıp evinemi göndermiş acaba allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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AMATÖR FUTBOL MÜSABAKALARINDA SAĞLIK EKİBİNİN OLMAMASINI ŞİDDETLE KINIYORUM.BELKİ AMBULANS OLSAYDI YAŞAYACAKTI ALLAH RAHMET EYLESİN RABBİM AİLESİNE SABIR VERSİN.SÜPER AMATÖR FUTBOLCULARIDA CAN TAŞIYOR.ONLARDA İNSAN.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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imanlı gittiyse hak rahmet eylesin.AminCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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göğüs ağrısı olan kişi neden bunu önemsemez ki. . .Cevap Yaz 5 Yayından KaldırTAMTAM: ecel gelince her şey bahane5 4 Yayından Kaldır