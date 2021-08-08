Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
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Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı Tekirdağ'da arkadaşlarıyla maç oynarken kale direği üzerine devrilen 6 yaşındaki çocuk cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da arkadaşlarıyla maç oynarken kale direği üzerine devrilen 6 yaşındaki çocuk cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan 6 yaşındaki Tarık D'nin üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden çıkan kale direği devrildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Tarık Demirhan daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarık Demirhan kurtarılamadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hayatını kaybeden Tarık Demirhan için Aydoğdu Mahallesinde bulunan Özgürler Camiinde öğlen namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Tarık Demirhan son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi.

Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı
Maçta kale direğinin altında kalan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı
Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı
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