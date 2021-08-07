Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki Tarık'ı hayattan kopardı

- Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki Tarık'ı hayattan kopardı Tekirdağ'da maç esnasında devrilen kale direği, 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu.

- Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki Tarık'ı hayattan kopardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da maç esnasında devrilen kale direği, 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Aydoğdu Mahallesindeki bir okulun bahçesindeki halı sahada meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla sahada futbol oynayan 6 yaşındaki Tarık D'nin üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple yerinden çıkan kale direği devrildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Tarık D. daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarık D. kurtarılamadı.

Bölgeye gelen polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ