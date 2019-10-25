Maçta başörtüsü açılan kadın futbolcuya rakip takımdan jest

25.10.2019 16:14

Ürdün'de bir kadın futbol maçında başörtülü oyuncuya rakiplerinin yaptığı jest sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. Rakip takım oyuncuları başörtüsü açılan futbolcunun etrafında çember oluşturarak başörtüsünü düzeltmesine fırsat tanıdı.



Görüntülere göre başörtülü oyuncu maç esnasında çalım atarken rakip oyuncuların kolu başına geldiği için başörtüsünün kenarı açılıyor. Bunun üzerine 16 numaralı yeşil forma giyen koyuncu yere doğru eğiliyor. Kırmızı formalı başı açık rakip oyuncular başörtülü kadın futbolcunun etrafından çember oluşturuyor. Euronews.com'da Görüntüle