Macron, verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macron, verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Politika
Macron, verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinde verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinde verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü ileri sürdü.

Macron, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED9) Zirvesinin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuştu.

"(Geçen yıl yapılan zirvede) Açık şekilde istikrar ve barış mesajı vermek istedik. Sonuçlar elde ettiğimizi tespit ediyorum. Doğu Akdeniz'de tansiyon düştü ve (Güney Kıbrıs Rum yönetiminin) münhasır ekonomik bölgesi için somut sonuçlar elde ettik." ifadesini kullanan Macron, GKRY'ye desteğini yineledi.

Macron, bugünkü görüşmelerin Akdeniz'deki jeopolitik durumun dikkatle izlenmeye devam etmeleri gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Zirvede Libya'yı ele aldıklarını ve 12 Kasım'da zirve düzenleneceğini ifade eden Macron, mevcut jeopolitik konjonktürde ekonomik, iklim, teknoloji, strateji ve askeri alanlarda Avrupa'nın egemenliğinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tunç Soyer Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Yıldız Tilbe Demet Özdemir Kaan Urgancıoğlu
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Macron, verdikleri istikrar ve barış mesajıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun düştüğünü iddia etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 22:42:48. #1.17#