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Macron ve Zelenski : "İlerleme Mümkün"

DailyMotion.com - Güncel
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinin çözümü için başlattığı "arabuluculuk girişimlerini" sürdürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinin çözümü için başlattığı "arabuluculuk girişimlerini" sürdürüyor. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçirdiği 5 saati aşkın "zorlu müzakerelerin" ardından "uzlaşmaya hazır olduğu" sözünü alan Macron, Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile uzlaşmanın yollarını görüştü.

DailyMotion.com - Güncel

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