Macron ve Zelenski : "İlerleme Mümkün"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinin çözümü için başlattığı "arabuluculuk girişimlerini" sürdürüyor. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçirdiği 5 saati aşkın "zorlu müzakerelerin" ardından "uzlaşmaya hazır olduğu" sözünü alan Macron, Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile uzlaşmanın yollarını görüştü.

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