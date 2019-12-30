Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü: Anlaşma deniz hukukuna aykırı
Haberler » Dünya » Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü: Anlaşma deniz hukukuna aykırı - Haberler

Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü: Anlaşma deniz hukukuna aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile Libya krizini görüştü

30.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02
Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü: Anlaşma deniz hukukuna aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile Libya krizini görüştü.


Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler