Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü: Anlaşma deniz hukukuna aykırı

30.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile Libya krizini görüştü.



Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle