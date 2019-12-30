Macron ve Sisi Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakatı görüştü: Anlaşma deniz hukukuna aykırı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile Libya krizini görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile Libya krizini görüştü.
Fransız cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider telefon görüşmesinde Libya'da çatışmaların yükselmesinin getireceği riskleri ele aldı. Macron ve Sisi tüm Libyalı ve uluslararası aktörlere temkinli davranma çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle