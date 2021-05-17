Macron ve Sisi Paris'te görüştü
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Macron ve Sisi Paris'te görüştü

Macron ve Sisi Paris'te görüştü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, "Sudan'da Demokratik Dönüşümü Destekleme Konferansı"na katılmak için Paris'te bulunan Sisi ile İsrail-Filistin meselesini görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Fransa'nın amacı şiddet sarmalını sona erdirmek, Mısır'ın devam eden ara buluculuğunu desteklemek ve itidale çağırmak." ifadesi kullanıldı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal da RTL radyosunda bu konuda Fransa'nın desteğiyle Mısır, Ürdün ve Almanya'nın dahil olduğu ara buluculuk sürecinin başladığını belirtti.

Attal, bölgede ateşkesin ve kalıcı istikrarın sağlanması gerektiğini, bunun için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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