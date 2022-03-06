Macron ve Putin telefonda görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macron ve Putin telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Macron ve Putin telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 1 saat 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı. Açıklamada görüşmenin Macron'un talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Macron, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesinden bu yana Putin ile birkaç telefon görüşmesi yapmıştı. Perşembe günkü görüşmenin sonunda Macron'un Ukrayna'da "en kötünün henüz gelmediğini" düşündüğü bildirilmişti. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title