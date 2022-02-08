Macron ve Putin'in oturduğu masa Fransa basınının gündeminde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun bir masada görüşmesi Fransız basının ve sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yerini aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında yaşanan krizi görüşmek için Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Ancak, Putin ve Macron'un oturduğu uzun masa Fransız basınının gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları da uluslararası basının dikkatini çeken masaya ilişkin eğlenceli paylaşımlar yaptı.

France Culture haber sitesi, haberi "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası" başlığıyla yayınlarken, Liberation gazetesi fotoğrafı montajlayarak "Macron-Putin: Rus tarzı diyalog" manşetiyle verdi.

Huffing post gazetecisi Romain Herreros, iki liderin oturduğu masayı sosyal medya hesabında "Rivayete göre Macron ve Putin'i bir saat dilimi ayırıyor" yorumuyla paylaşırken, komedyen Pierre-Antoinne Damecour "Birbirleriyle whatsapp'tan mı konuşuyorlar ?" ifadelerini kullandı.

Putin-Macron görüşmesine şampiyona benzetmesi

Twitter'da ise Dard2Ville isimli kullanıcı fotoğrafı "Masa Tenisi Dünya Şampiyonası" yorumuyla paylaşırken M1n3rv3 isimli kullanıcı fotoğrafı "Macron, Putin ile telsiz üzerinden görüştü" diye yorumladı. Bazı kullanıcılar ise görüntüleri montajlayıp eğlenceli videolar paylaştı. Bir kullanıcı Macron'u megafonla konuşturdu, bir diğeri ise masayı devasa bir tahterevalliye dönüştürdü.

Ancak Macron, Putin ile bu masada görüşen ilk kişi olmadı. Geçen hafta Macaristan Başbakanı Viktor Orban da görüşmeyi bu masada gerçekleştirmişti. Masanın uzunluğu Putin'in kararıyla Covid-19'a karşı tedbir amaçlı olarak seçildiği açıklanmıştı. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika