Macron ve Merkel'den 500 milyar Euroluk ekonomi planı
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Macron ve Merkel'den 500 milyar Euroluk ekonomi planı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans yolu ile toplantı gerçekleştirdi.

Macron ve Merkel'den 500 milyar Euroluk ekonomi planı
18.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:05

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans yolu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası iki lider Avrupa Birliği (AB) ekonomisini canlandırmak için 500 milyar Euroluk ekonomi planını oylamaya sunacaklarını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile ekonomisi durma noktasına gelen Avrupa Birliği'nde (AB) liderler krizi atlatmanın yollarını arıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler, basın toplantısında yaptıkları açıklamada AB ekonomisini canlandırmak amacı ile 500 milyar Euroluk ekonomi paketini AB üyesi ülkelerin onayına sunacaklarını aktardılar. Liderler, AB üyesi ülkelerin ekonomi paketine onay vermesi halinde AB içerisindeki büyümeyi güçlendirmek ve rekabeti arttırmak istediklerini açıkladılar. Macron ve Merkel, ekonomi paketi ile inovasyon, araştırma, dijitalleşme ve ekoloji alanlarına yatırım yapmak istediklerini dile getirdiler. Liderler, ekonomi paketinin ihtiyacı olan AB ülkeleri arasında dağıtılacağını ifade ettiler.

Merkel, ekonomi paketi hakkında "Amaç, Avrupa'nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde çıkmasıdır" ifadelerini kullanırken, "Avrupa şimdi birlikte durmalı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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