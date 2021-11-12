Macron ve Harris: "Yeni Bir Dönemin Başındayız"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 günlük bir ziyaret için Fransa'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Elysee Sarayı'nda kabul etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 günlük bir ziyaret için Fransa'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Elysee Sarayı'nda kabul etti. Denizaltı krizinden iki ay sonra Paris'te bir araya gelen iki politikacı, görüşme öncesinde "yeni bir dönem başlıyor" mesajı verdi
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet