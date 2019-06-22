Macron ve Elton John AIDS ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 milyon insanın hayatını kurtarabilmek için AIDS ile mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 milyon insanın hayatını kurtarabilmek için AIDS ile mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı yaptı.
Macron, AIDS ile mücadele için bir vakıf kuran İngilizlerin ünlü müzisyeni Elton John'u, "müzik günü etkinlikleri" çerçevesinde Elysee Sarayı'nda kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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