Macron ve Elton John AIDS ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı

Macron ve Elton John AIDS ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 milyon insanın hayatını kurtarabilmek için AIDS ile mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı yaptı.

Macron ve Elton John AIDS ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 16 milyon insanın hayatını kurtarabilmek için AIDS ile mücadelede uluslararası seferberlik çağrısı yaptı.

Macron, AIDS ile mücadele için bir vakıf kuran İngilizlerin ünlü müzisyeni Elton John'u, "müzik günü etkinlikleri" çerçevesinde Elysee Sarayı'nda kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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