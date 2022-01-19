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Macron ve AP Başkanı Metsola, soru almayınca gazeteciler salonu terk etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, gerçekleştirdikleri basın toplantısında soru almayınca gazeteciler duruma tepki göstererek salonu terk etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, gerçekleştirdikleri basın toplantısında soru almayınca gazeteciler duruma tepki göstererek salonu terk etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu'nda ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı hedeflerini açıkladıktan sonra Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından ikilinin soru almaması, gazetecilerin tepkisine yol açtı. Macron ve Metsola'nın basın mensuplarının sorularını yanıtlamayacakları bildirildikten sonra birçok gazeteci salonu terk etti. Financial Times muhabiri Mehreen Khan da sosyal medya hesabından gazetecilerin salonu terk ettiği anların görüntülerini paylaştı.

Macron basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu'ndaki 5 saatlik genel kurul konuşmasının 4 dakikalık özetini yaptı.

(Melike Yazır/İHA)

Macron ve AP Başkanı Metsola, soru almayınca gazeteciler salonu terk etti

Macron ve AP Başkanı Metsola, soru almayınca gazeteciler salonu terk etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Avrupa Parlamentosu, Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Politika, Güncel, Haber

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