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Macron ve Aliyev, Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

AA, Ruslan Rehimov - Güncel
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Macron ve Aliyev, Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un, Aliyev'i telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede iki liderin Ukrayna'daki kriz durumunu ve bu ülkeye insani yardım gönderilmesi konularını ele aldığı ifade edilen açıklamada, Macron ve Aliyev'in ayrıca enerji konularına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Güncel, Haberler

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