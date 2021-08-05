Macron ve Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü
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Macron ve Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü

Macron ve Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştüğünü duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerginliği görüştüğünü duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Açıklamada, görüşme sırasında 2 liderin 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan 3'lü bildiri sonrası dönemde bölgesel meseleler ve bildirinin hükümlerinin hayata geçirilmesi, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum ve çatışma sonrası dönemde bölgede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı, görüşmede Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinin çeşitli alanlarıyla ilgili konuların da ele alındığını vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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