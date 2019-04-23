Macron ve Abe, Renault-Nissan'ın Geleceğini ve Ghosn Soruşturmasını Görüştü

Macron ve Abe, Renault-Nissan'ın Geleceğini ve Ghosn Soruşturmasını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Renault-Nissan’ın geleceğini ve bu ortaklığın eski tepe yönetici Carlos Ghosn hakkında yürütülen soruşturmayı görüştü

Macron ve Abe, Renault-Nissan'ın Geleceğini ve Ghosn Soruşturmasını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Renault-Nissan'ın geleceğini ve bu ortaklığın eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn hakkında yürütülen soruşturmayı görüştü

Macron, resmi bir ziyaret için Paris'te bulunan Abe'yi Elysee Sarayı'nda kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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