Macron ve Abe, Renault-Nissan'ın Geleceğini ve Ghosn Soruşturmasını Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Renault-Nissan'ın geleceğini ve bu ortaklığın eski tepe yöneticisi Carlos Ghosn hakkında yürütülen soruşturmayı görüştü

Macron, resmi bir ziyaret için Paris'te bulunan Abe'yi Elysee Sarayı'nda kabul etti. Euronews.com'da Görüntüle