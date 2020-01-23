Macron'un, önünde İsrailli polisle tartıştığı Osmanlı hediyesi Azize Anne Kilisesi'nin hikayesi

23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:34

Doğu Kudüs'teki Azize Anne Kilisesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Kudüs ziyaretinde İsrail polisiyle tartışması sonrası tekrar gündeme geldi. 1996'da dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da aynı noktada güvenlik güçlerini eleştirmişti.



Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fransa'ya hediye edilen Azize Anne Kilisesi'nin hikayesi nedir? Fransa neden bu kiliseyi kendi toprağı olarak görüyor? Bir dönem medreseye de dönüştürülen 12. yüzyıl kilisesinin bugünkü statüsü ne? Euronews.com'da Görüntüle