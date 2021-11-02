Macron'un mesajının Avustralya basınına sızmasının Fransa'yı kızdırdığı öne sürüldü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a gönderdiği kısa mesajın Avustralya basınına sızdırılmasının Elysee Sarayı'nda öfkeye neden olduğu iddia edildi.

Fransız basınındaki haberler e göre, Macron'un iki ülke arasındaki denizaltı anlaşmasının iptalinden 2 gün önce Morrison'a gönderdiği belirtilen, "Ortak denizaltı projemiz konusunda iyi mi, kötü mü haberler beklemeliyim?" şeklindeki mesajın Avustralya basınına sızması Elysee Sarayı'nı kızdırdı.

Macron'un yakın çevresi, Avustralya'nın konuyla ilgili metotlarının zarafetten yoksun olduğunu, mesajın Fransa Cumhurbaşkanı'nın anlaşmanın bozulacağından haber dar olmadığını gösterdiğini ileri sürdü.

Morison'un Macron'un kısa mesajına cevabına ilişkin bir bilgi Avustralya basınında yer almadı.

Fransa Avustralya arasında denizaltı krizi

Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının yapımını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmiş, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşması yapmıştı.

Sözleşmenin iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa AUKUS'a tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, sözleşme iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirdiğini belirtmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, bir gazetecinin "Scott Morrison'un size yalan söylediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Morrison'un yalan söylediğini düşünmekle kalmayıp bundan emin olduğunu ifade etmişti.

Morrison da Macron'un sözlerine ilişkin, ülkesine yönelik "aşağılamaları" ve "hakaretleri" kabul etmeyeceği cevabını vermişti.

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