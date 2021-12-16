Macron'un Hayatı En Çok Satan Kitaplar Listesinde

"Macron: Hain ve Hiçlik" isimli kitapta, "hain" nitelemesi Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Hollande'a ve partisine ihanet ederek seçilmesinden geliyor. "Hiçlik" ise bilerek gelişmesine izin vermediği, "etkisiz isimlerden kurduğu" ekibine atıf yapıyor. VOA Türkçe, kitabın yazarları ile Paris'te buluştu

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