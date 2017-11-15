Macron'un Hariri ve Ailesini Fransa'ya Davet Etmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Saad Hariri'yi ailesiyle Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirtti.



Macron, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'nda Üst Düzey Oturumu açılış seremonisine katılmak üzere geldiği Almanya'nın Bonn kentinde Hariri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirten Macron, "Muhammed bin Selman ve Saad Hariri ile görüştüm ve Hariri'yi ailesiyle birlikte Fransa'ya birkaç günlüğüne davet etmeye karar verdik." dedi.



Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un, Suudi Arabistan Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile görüştükten sonra Hariri ve ailesini Fransa'ya davet ettiği kaydedilmişti.



Hükümet Sözcüsü ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Bakan Christophe Castaner, bugün yaptığı açıklamada, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Saad Hariri'nin, kararı kendi seçimi ise istifasını Lübnan'dan teyit etmesini istiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yaptığı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.



Hariri, dün sosyal medya hesabından iyi olduğunu ve iki gün içinde ülkesine döneceğini belirtmişti.



Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.