Macron'un Eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hakkındaki Soruşturma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı ve yakın koruması Alexandre Benalla, işini kaybetmesine ve gözaltına alınmasına neden olan olayla ilgili "Cumhurbaşkanı'na ihanet ettiğimi hissetmiyorum. Siyasi açıdan büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Benalla, 1 Mayıs gösterileri sırasında yerde yatan bir genci darbettiğine ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaşananlarla ilgili Le Monde gazetesine mülakat verdi.

Paris'te 1 Mayıs gösterilerine Emniyet Müdürlüğünden bir polisin daveti üzerine ve Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strozda'nın izni ile gözlemci olarak katıldığını belirten Benalla, gösteri sırasında kullandığı kaskı ve polis yazılı bandanayı güvenliği için polislerin verdiğini ifade etti.

Benalla, 1 Mayıs gösterileri sırasında iki gencin polislere sandalye ve şişeler atarken gördüğünü ve hakaret ettiğini duyduğunu, bu yüzden müdahale etmek istediğini söyledi.

Görüntülerde şiddetli görünebildiğini ancak bu iki genci darbetmediğini savunan Benalla, "Cumhurbaşkanı'na ihanet ettiğimi hissetmiyorum. Siyasi açıdan büyük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Bu gösteriye gözlemci olarak katılmamalıydım." diye konuştu.

"Yaşananları kabul ediyorum ama komplo teorisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak sonrasında yaşananlar için şüphelerim var." diyen Benalla, "Öncelikle Cumhurbaşkanına ulaşma isteği var, bu kesin." iddiasında bulundu.

Pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci şiddetli bir şekilde darbettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Aşırı sol ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un Benalla hakkındaki hukuki süreci zamanında başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı, bu olayın üzerine Benalla'yı görevinden almıştı.

Cumhurbaşkanı Macron da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi hata olarak tanımlamış ve bu olayın tüm sorumluluğunun ona ait olduğunu söylemişti.