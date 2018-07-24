Macron'un Eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hakkındaki Soruşturma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli bir şekilde darbeden eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla hakkında açıklama yapmaması ve bilgi vermemesi aşırı solcu ve sağ partiler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ülkede son günlerde, Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılması tartışmalara neden oldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumise) hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Benalla'nın darp olayından zamanında bilgilendirildiğini ve bu nedenle Fransa Ulusal Meclisinde bu konu hakkında bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

Sosyalist Partiden ayrılarak geçen yıl "Generation.S" adli partiyi kuran Benoit Hamon da sosyal medya hesabından, Macron'un Ulusal Meclis ve Senatodaki ilgili komisyonlara darp olayına ilişkin bilgi vermesi gerektiğini belirterek, "Gerçekten her şey onun etrafından dönüyor. Emmanuel Macron, bütün gücü etrafından toplamayı istedi. Bu olayda gerçek nedir? Cumhurbaşkanı'nın etrafından paralel bir polis organize etmek iradesi var mı yok mu?" açıklamasını yaptı.

Sağ Cumhuriyetçi Partiden milletvekili Valerie Boyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan şu ana kadar açıklama gelmemesine tepki göstererek, Elysee Sarayı'nın sessizliğini bozması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Collomb ve Paris Valisi Delpuech'in açıklamaları

İçişleri Bakanı Gerard Collomb ve Paris Valisi Michel Delpuech, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Alexandre Benalla'ya ilişkin dün Ulusal Mecliste bilgi vermişti.

Collomb, Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği bilgisine gösterinin ertesi günü sahip olduğunu iddia ederek, kendi sorumluluğu altına olmadığı gerekçesiyle Benalla hakkında herhangi hukuki bir işlem başlatmadığını söylemişti.

Paris Valisi Michel Delpuech ise Benalla'nın gösteride bir gence dayak attığı konusunda 2 Mayıs'ta bilgilendirildiğini kaydetmişti. Delpuech, olaya ilişkin hukuki süreci başlatma konusunda sorumluluğun Elysee Sarayı ve İçişleri Bakanlığında olduğunu savunarak, "Bu darp olayı kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Geçen pazar günü hakim karşısına çıkarılan Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Darp olayıyla bağlantılı olarak hakime ifade veren iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polis hakkında da soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Fransa'daki aşırı solcu ve sağ partiler, İçişleri Bakanı Collomb'un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

Elysee Sarayı'nın, Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı aktarılmıştı. Darp olayıyla bağlantılı 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.

Le Monde gazetesi, Benalla'nın birkaç gün önce 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamıştı. Paris Savcılığı, geçen perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini dile getirmişti. Haberde, Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği ifade edilmişti. Benalla, geçen yıl gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.