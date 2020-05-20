Macron'un eşi Brigitte Macron Türk derneğinin yetkilileriyle görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Macron'un eşi Brigitte Macron Türk derneğinin yetkilileriyle görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek veren Fransa Türk Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Macron'un eşi Brigitte Macron Türk derneğinin yetkilileriyle görüştü
20.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:28

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek veren Fransa Türk Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Fransa Türk Federasyonu Divan Üyesi Hamit Tek, AA muhabirine salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tek, "Ülke genelinde federasyon olarak belediyelere salgınla mücadelede yardım etmeye hazır olduğumuzu belirttik. Fransa salgına hazırlıksız yakalandığı için belediyelerde çok eksiklikler bulunuyordu. Bu nedenle devreye girdik." diye konuştu.

Paris'in banliyölerinden Montfermeil Belediyesine ve bölgedeki hastanelere 6 bin yıkanabilir tıbbi elbise, yaklaşık 1000 maske ve temizlik malzemesi temin ettiklerini belirten Tek, hastanelere gıda yardımı da yaptıklarını söyledi.

Tek, Montfermeil Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının kullandığı tıbbi elbiselerin temizlenmesi ve ütülenmesi için belediye tarafından hastanenin karşısındaki spor salonunda kuru temizleme atölyesi kurulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'un dün burayı ziyaret ettiğini, sağlık çalışanları ve hastaneye yardımda bulunan derneklerle görüştüğünü ifade eden Tek, şunları aktardı:

"Fransa Türk Federasyonu olarak belediye tarafından davet edildik. Macron ile 30-45 dakika süren sohbetimiz oldu. Yaptığımız yardımlardan dolayı bize teşekkür etti. Samimi bir diyalog gerçekleştirildi. Yaptığımız yardımlar hakkında konuştuk. (Brigitte) Macron'a Türk milletinin göğsünü kabartan işler yaptığımızı, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan yardımda bulunduğumuzu söyledik ve bundan da memnun kaldı. Bizim için önemli olan, Fransa'nın bu zor durumunda Türklerin nasıl mücadele ettiğini ve yardım eli uzattığını hatırlamalarıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Haber
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Haber
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Otomobil meraklısı genç, 40 yıllık araçları sıfır araç fiyatına satıyor
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Ferzan Özpetek Yılmaz Erdoğan Burcu Esmersoy
Spor Neymar Ali Koç İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: Macron'un eşi Brigitte Macron Türk derneğinin yetkilileriyle görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 16:28:35. #1.14#
title