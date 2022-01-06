Macron'un Aşısızlara Eleştirisi Fransa'yı Karıştırdı - Haberler
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Macron'un Aşısızlara Eleştirisi Fransa'yı Karıştırdı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aşı olmayan Fransızlar'a argo kelimeler de kullanarak "Aşılanmamış olanları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve sonuna kadar da gideceğim.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aşı olmayan Fransızlar'a argo kelimeler de kullanarak "Aşılanmamış olanları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve sonuna kadar da gideceğim.

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