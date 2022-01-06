Macron'un Aşısızlara Eleştirisi Fransa'yı Karıştırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aşı olmayan Fransızlar'a argo kelimeler de kullanarak "Aşılanmamış olanları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve sonuna kadar da gideceğim.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aşı olmayan Fransızlar'a argo kelimeler de kullanarak "Aşılanmamış olanları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve sonuna kadar da gideceğim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Cevizdalı köyü, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlandı
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı Açıklaması
Son dakika haberleri... Tunus yargısı, Gannuşi ile Merzuki dahil 19 siyasinin mahkemeye sevk edilmesine karar verdi
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet