Macron'un Aldığı Kararların Maliyeti Belli Oldu: 8-10 Milyar Euro

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron, işçi ve işveren konfederasyonları liderleriyle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Macron, "Ülkede derin ve haklı bir durum var. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim" diye konuşmuştu. Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, bu kararların Fransa'ya ne kadara patladığını canlı yayında açıkladı.

KARARLARIN, 8-10 MİLYAR MALİYETİ VAR

Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron'un Sarı Yelekliler'e yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8 — 10 milyar euro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Olivier Dussopt

BANKALARLAR VE ŞİRKETLERLE GÖRÜŞECEK

Bu aradan Macron'un bugün ve çarşamba banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.

MACRON'UN EKONOMİK ÇÖZÜMLERİ

Macron, Sarı Yelekliler'in protestoları konusunda yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin euronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler'in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.