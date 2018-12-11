Macron'un Aldığı Kararların Maliyeti 8-10 Milyar Avro

Fransa Maliye İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Dussopt, Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'un aldığı kararların maliyetinin 8 ila 10 milyar avro olduğunu belirtti.

Dussopt, BFMTV televizyonunda yaptığı açıklamada, Macron'un bu akşam sarı yeleklilere yönelik aldığı kararların devlete maliyetinin 8 - 10 milyar avro olduğunu ifade ederek, bunu nasıl finanse edecekleri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bu aradan Macron'un yarın ve çarşamba banka ve büyük şirketlerin temsilcileri ile bir araya geleceği belirtildi.

Macron, sarı yeleklilerin protestoları konusunda yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.