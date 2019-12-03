Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'
NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı
NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.
ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO'nun beyin ölümüyle ilgili sözlerinin birçok kişiyi sarstığını fakat söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle