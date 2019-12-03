Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'
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Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'

NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi Türkiye'nin Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı

03.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:58
Macron: 'Ulusal güvenlik adına Türkiye'nin IŞİD savaşçılarıyla ilgili belirsizliği çözülmeli'

NATO'nun 70'inci yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi 'nin ve ile yaşadığı görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.


ABD Başkanı 'la görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron NATO'nun beyin ölümüyle ilgili sözlerinin birçok kişiyi sarstığını fakat söylediklerinin arkasında durduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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