Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli
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Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'den Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermemesini istedi

19.01.2020 19:15 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:15
Macron: Türkiye, Libya'ya Suriyeli savaşçı göndermeye son vermeli

'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 'de düzenlenen uluslararası konferans başladı. Konferansta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'den Libya'ya 'Suriyeli savaşçı göndermeye son vermesini' istedi.


Macron, "Trablus kentine Suriyeli ve yabancı savaşçıların getirilmesinin beni ne kadar endişelendirdiğini dile getirmek zorundayım. Bunun sona ermesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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