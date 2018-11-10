Macron-Trump Zirvesi Gergin Başladı

Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren "Ateşkes Günü" anma etkinlikleri için Fransa'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesi gergin başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başbakanı Donald Trump'un Elysee Sarayı'ndaki görüşmesi gergin başladı. Yerel saatle 11.00'de başlayan görüşme Elysee Sarayı'nda gerçekleşiyor. Görüşmede iki liderin zıt düşüncelere sahip olduğu Suriye ve Libya ile ilgili güvenlik sorunları, İran'ın nükleer anlaşmasındaki ABD pozisyonu ve Washington'un Avrupa'ya dayattığı gümrük vergileri ele alınacak. Macron'un ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini ileri sürmesi hakkında Trump, "Çok aşağılayıcı. Avrupa önce ABD'nin çok büyük bir şekilde destek verdiği NATO'ya olan borcunu ödemeli" ifadelerini kullanmıştı. İki devlet başkanının eşleri Brigitte Macron ve Melania Trump ise birlikte bir öğle yemeğinde buluşacak. Öğleden sonra 1918'de ateşkesin imzalandığı, Rethondes'te Emmanuel Macron ve Angela Merkel arasındaki sembolik öneme sahip bir görüşme gerçekleşecek.

Öte yandan 80 ülke liderinin katıldığı Fransa'da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. - PARİS