Macron: Trump ve Ruhani'nin müzakerelere başlaması için şartlar oluştu

Macron: Trump ve Ruhani'nin müzakerelere başlaması için şartlar oluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında müzakerelerin başlaması için “şartların oluştuğunu” söyledi.

25.09.2019 08:30
Macron: Trump ve Ruhani'nin müzakerelere başlaması için şartlar oluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında müzakerelerin başlaması için "şartların oluştuğunu" söyledi.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında New York'ta konuşan Macron, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından Ruhani ile bir araya geldiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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