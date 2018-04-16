Macron: "Suriye'de Tek Sorumluluğumuz Deaş Değil"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bölgede bulunma sebebimiz DEAŞ olabilir ama tek sorumluluğumuz bu değil" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Yeni Zelanda ile Fransa ve AB arası ticari anlaşmaları konuşan ikili, Suriye konusunda da soruları yanıtladı. Beyaz Saray'ın "ikna edilme" açıklaması sorulan Macron, "Suriye'de ortak düşmanımız DEAŞ" dedi ve bölgede askeri olarak bulunma sebeplerinin DEAŞ olduğunu fakat tek sorumluluklarının bu olmadığını dile getirdi.

"Suriye'de uzun süre kalıp savaşılacak demedim" diyen Macron, "Bizimle birlikte ABD kimyasal silahlara karşı operasyona katıldı. Bölgede bulunma sebebimiz DEAŞ olabilir ama tek sorumluluğumuz bu değil" ifadesini kullanarak amaçlarının insani yardım ve geleceğe yönelik barış sağlamak olduğunu da dile getirdi.

Bölgedeki İran hakimiyetini engellemek ve uzun vadeli barış getirmek istediğini vurgulayan Fransız Cumhurbaşkanı, Suriye'deki terörle mücadelenin ötesinde insani vazifelerini de hatırlattı.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de kimyasal silahlara karşı yürütülen operasyonu desteklediklerini dile getirerek, " BM izni ile yapılmasını isterdik. Fakat Rusya vetosu engel oldu" diyerek operasyonların yerinde olduğunu ve kimyasal silah kullanımına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi. - PARİS