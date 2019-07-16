Macron: Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağım
Macron, Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelerin başlamasına yardımcı olacağını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için önümüzdeki haftalarda görüşmelerin başlamasına yardımcı olacağını açıkladı.
Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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