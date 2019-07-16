Macron: Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağım

Macron: Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağım

Macron, Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için görüşmelerin başlamasına yardımcı olacağını açıkladı.

Macron: Sırbistan ve Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için önümüzdeki haftalarda görüşmelerin başlamasına yardımcı olacağını açıkladı.

Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu ülkenin Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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