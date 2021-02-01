Macron: "Sırbistan AB yolunda reformlarını hayata geçirme konusunda çalışmaları hızlandırmalı"
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Macron: "Sırbistan AB yolunda reformlarını hayata geçirme konusunda çalışmaları hızlandırmalı"

01.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:42
Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sırbistan Avrupa Birliği (AB) yolunda reformlarını hayata geçirme konusunda çalışmaları hızlandırmalı." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sırbistan Avrupa Birliği (AB) yolunda reformlarını hayata geçirme konusunda çalışmaları hızlandırmalı." dedi.

Macron ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Elysee Sarayı'ndaki görüşmelerinden önce ortak basın toplantısı düzenledi.

"Komşu ve özellikle Batı Balkan ülkeleriyle çalışmak ve diyalog içerisinde olmak önemli." ifadesini kullanan Macron, AB'ye üyelik konusunda geçen yıl yeni metodoloji geliştirdiklerine ve bu konuda çalışmaların sürmesi gerektiğine işaret etti.

Macron, "Sırbistan, AB yolunda reformlarını hayata geçirme konusunda çalışmaları hızlandırmalı. (Sırbistan) Aynı zamanda halkların kolektif taleplerine cevap vermeli. Fransa ve AB, (Sırbistan ve Batı Balkan ülkelerinde) eğitim, kültür, ekonomik yatırımlar ve sağlık alanında daha fazla varlık göstermeli. Bunu yapmaya başladık." diye konuştu.

Vucic ile görüşmesinde Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin geleceğinin görüşüleceğini aktaran Macron, ülkesinin AB himayesinde yürütülen müzakerelere destek verdiğini söyledi. Macron, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çaba göstereceğini aktardı.

Fransa ile Sırbistan arasındaki ilişkilerde ilerlemeler kaydedildiğini ifade eden Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda Sırbistan'ın yanında olduklarını dile getirdi.

Vucic de Macron'a ikili ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesi için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

Başkent Belgrad'da inşa edilecek metro sisteminin de ikili ilişkilerdeki önemli bir adım olacağını kaydeden Vucic, Macron'un yardımları sayesinde bu projenin hayata geçebildiğinin altını çizdi.

Macron ile Kosova meselesini de ele alacaklarını aktaran Vucic, bunun Sırbistan için hiç de kolay bir konu olmadığını vurguladı.

Uzlaşma için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Vucic, "Her zaman Macron'un söylediklerini ve onun yenilikçi fikirlerini dinlemeye hazır oldum." diye konuştu.

Açık ve doğru bir görüşme yapacaklarına emin olduğunu kaydeden Sırp lider, AB üyelik sürecinin de Sırbistan için son derece önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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