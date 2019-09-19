Macron: Sarı Yelekliler krizi benim 'daha iyi' bir cumhurbaşkanı olmama vesile oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaklaşık bir yıldır devam eden Sarı Yelekliler krizinin kendisi için “çok iyi” olduğunu ifade etti.Macron, "Bu protesto hareketi, bana nasıl bir lider olamam gereketiğini hatırlattı” diyerek artık halkın taleplerine daha duyarlı olacağını söyledi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 10 aydır devam eden Sarı Yelekliler krizinin kendisi için "çok iyi" olduğunu ifade etti.
Görev süresinin yarısına yaklaşan Macron, İngiliz Time dergisine verdiği mülakatta, "Faklı bir açıdan baktığımızda, Sarı Yelekliler gösterileri benim için çok olumluydu, çünkü bana nasıl bir lider olmam gerektiğini hatırlattı" diyerek bu krizin Fransızlara karşı olan tavrını değiştirmeye sebep olduğunu itiraf etti. Euronews.com'da Görüntüle