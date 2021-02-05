Macron: "Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar sağlanamaz"
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Macron: "Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar sağlanamaz"

05.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:47
Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile aralarında "katı diyalog" olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile aralarında "katı diyalog" olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Almanya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini anlatan Macron, "Rusya ile ortak tarihi ve coğrafyamız bulunuyor. Rusya Avrupa'dadır. Rusya ile sürekli ilişkimizin olması çıkarımızadır. Bunu Şansölye Merkel ile ayrı ayrı ve beraber yapıyoruz. Bunun devam etmesi önemli." dedi.

Macron, Rusya ile anlaştıkları ve anlaşamadıkları konuların bulunduğunu aktardı.

"Stratejik olarak benim gözümde önemli olan, Rusya ile katı diyalog olmazsa Avrupa'da barış, güvenlik ve istikrar sağlanamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya ile diyalog içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Macron, "(Rus muhalif Aleksey) Navalnıy olayı ile ilgili başından sonuna kadar olanları kınıyorum. Zehirlenmesini, hapis cezası verilmesini ve Rusya'nın Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etme kararını kınıyorum. Siyasi tansiyonlar böyle yönetilmez. Bu 3 ülke ile dayanışma içerisindeyim." diye konuştu.

Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin aşı stratejisinin doğru bulduğunu ve savunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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