Son dakika haberi | Arjantin'den Rusya'ya Ukrayna'daki askeri eylemleri durdurma çağrısı

BUENOS Arjantin, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri eylemlerini durdurma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arjantin'in, uluslararası bir arada yaşamanın temel ilkelerine bağlı olduğu belirtilerek, "Uluslararası bir arada yaşamanın en temel ilkelerine bağlı Arjantin Cumhuriyeti, silahlı güç kullanımını en sert şekilde reddediyor ve Ukrayna'da ortaya çıkan durumun tırmanmasından derin üzüntü duyuyor. Adil ve kalıcı çözümler ancak temel barış içinde bir arada yaşamayı sağlayan diyalog ve karşılıklı vaatler yoluyla elde edilebilir. Bu nedenle Rusya Federasyonu'na Ukrayna'daki askeri eylemleri durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası hukuka, devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne tam saygı gösterilmesi, belirsizlik olmadan ve hiçbir tarafa diğerinden fazla öncelik verilmemesi gerekliliği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nda yer alan tüm ilkelere eksiksiz uyulması ve insan haklarına derin ve tam saygı duyulması ihtiyacına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin, BM'nin aktif katılımıyla uluslararası toplumun tüm mekanizmalarının bunun için harekete geçirilebileceğine olan bağlılığını ve güvenini teyit eder. Savaş rüzgarlarının yoğunlaşması, yaşamı korumak acil hedefini ciddi şekilde engelliyor. Tüm ulusların barışını ve kapsamlı güvenliğini garanti etmek için ilgili herkesin en büyük ihtiyatla hareket etmesi ve çatışmayı tüm yönleriyle hemen şimdi azaltması esastır."

Arjantin vatandaşlarına Ukrayna'dan ayrılmaları önerildi

Ayrıca, Arjantin'in Ukrayna'daki Büyükelçiliği, vatandaşlarına Ukrayna topraklarını terk etmelerini önerdi.

Elçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Halkın bildiği sebeplerden dolayı, Ukrayna'daki Arjantin Büyükelçiliği, Arjantin vatandaşlarına Ukrayna topraklarından ayrılmalarını öneriyor." ifadesi kullanıldı.

Arjantin basını, halihazırda Ukrayna'da 83 Arjantinlinin olduğu bilgisini paylaştı.

-Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak." olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.