Macron: "Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmnauel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine derhal son vermesi gerektiğini belirtti.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya "savaş" açma kararını kınadığını bildirdi.

"Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli." ifadesini kullanan Macron, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Ukraynalıların yanında yer aldığını vurguladı.

Macron, bu savaşın sona ermesi için Fransa'nın ortaklarıyla hareket ettiğini aktardı.

Bu arada Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Savunma Konseyi'ni topladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.