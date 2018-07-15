Macron, Putin ile Görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Moskova’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Trump-Putin zirvesinden bir gün önce Moskova'da görüşecek. İki liderin Rus-Türk girişimlerini Avrupa girişimine yakınlaştırabilmek için Suriye'deki çatışmanın çözümü hakkında konuşacağı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek. - PARİS