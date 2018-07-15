Macron, Putin ile Görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Moskova'da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Trump-Putin zirvesinden bir gün önce Moskova'da görüşecek. İki liderin Rus-Türk girişimlerini Avrupa girişimine yakınlaştırabilmek için Suriye'deki çatışmanın çözümü hakkında konuşacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek. - PARİS